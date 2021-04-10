Пропавшего школьника в вязаной шапке ищут в Волгоградской области

Волгоград, 10 апреля. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском 13-летнего школьника, который пропал в Котельниковском районе Волгоградской области.

По данным следователей, ребенок по поручению отца отправился на окраину селения за дровами. Однако обратно после этого он не вернулся. Очевидцы рассказали, что похожего школьника видели в резиновой лодке в акватории Цимлянского водохранилища, которое находится неподалеку от хутора.

Сейчас мальчика ищут сотрудники полиции, СК, родственники и волонтеры. Юноша был одет в черную куртку и брюки, а также на нем была вязаная шапка.

Труп пропавшего без вести 20-летнего местного жителя обнаружили в ручье в Пензе, сообщал ФАН.