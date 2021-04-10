Коронер заявил о насильственной смерти бизнесмена Глушкова в Лондоне

Лондон, 10 апреля. В Британии до сих пор проводится следствие по факту смерти российского бизнесмена Николая Глушкова. Недавно коронер Чиньере Инияма сделал заявление по этому делу.

Глушков с конца 80-х годов тесно работал с покойным экс-олигархом Борисом Березовским, затем перебрался в Великобританию. Труп бизнесмена был найден в его лондонской квартире 12 марта 2018 года.

Коронер, которые ведет расследование, подчеркнул, что собранные доказательства говорят о насильственной смерти бизнесмена. По мнению следователя, жертву намеренно задушили.

В Пермском крае бизнесмен стал объектом преступных посягательств. Стражи порядка задержали предполагаемых налетчиков, вооруженных автоматом и пистолетами, сообщало URA.RU.