Херсонский суд арестовал яхту Виктора Медведчука

Киев, 10 апреля. Власти Украины наложили арест на яхту главы политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформ — За жизнь» Виктора Медведчука. Информацию об этом сообщает СБУ.

Судно, как утверждают представители Службы безопасности Украины, принадлежит именно Виктору Медведчуку. Арест на яхту был наложен Херсонским городским судом.

«Суд наложил арест на одно из судов, которое, согласно документам, находящимся в наличии у СБУ, принадлежит Виктору Медведчуку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Официальный Киев в феврале ввел против депутата Рады Медведчука и его супруги Оксаны Марченко пакет ограничительных мер. Их обвинили в финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук указал на безразличие Киева к кризису в сфере медицины на Украине.