Правительство РФ утвердило порядок закупки лекарств для детей с тяжелыми болезнями

Москва, 10 апреля. Российское правительство утвердило порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями, сообщили в пресс-службе Кабмина РФ.

Специальный информационный ресурс начнет работать в России для оказания помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда «Круг добра». Правила его ведения и порядок закупки лекарственных средств для маленьких пациентов утвердило Правительство РФ, говорится в сообщении.

Информационный ресурс войдет в состав единой государственной системы в сфере здравоохранения. В нем будут собраны заявки от регионов и родителей на получение какого-либо препарата. Также на сайте разместят перечень заболеваний, с которыми работает фонд «Круг добра».

Тульские активисты Общероссийского народного фронта ранее помогли приобрести дорогостоящие лекарства ребенку с неврофиброматозом первого типа. Заболевание возникает из-за генетической «поломки», а предсказать его течение почти невозможно.