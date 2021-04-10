Более 1300 километров дорог приведут в порядок в Мордовии

Саранск, 10 апреля. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мордовии до 2024 года планируется привести в порядок более 1335 километров дорожного полотна. 188 из них находятся в Саранске.

Только в прошлом году новый асфальт появился на 200 километрах. Если говорить об общей площади покрытия, то это более миллиона квадратных метров.

В 2021 году рабочие построят 46 дорог на региональной сети, еще 23 проходят через Саранск.

«Продолжится реализация двух масштабных проектов: строительства автодороги по улице Строительной от улицы Победы до Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар, а также первый этап строительства автомобильной дороги «Обход города Рузаевка», — сообщили журналистам в пресс-службы главы региона.

Ранее ФАН писал о модернизации поликлиник в Мордовии. Капремонт требуется 60% всей инфраструктуры первичного звена здравоохранения. Стоимость работ оценили 10.7 млрд рублей.