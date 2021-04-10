На Украине оценили финансовые потери после запуска транзитных газопроводов

Киев, 10 апреля. Украина готова к подсчету финансовых потерь после запуска всех российских газопроводов. Транзит голубого топлива через территорию страны сократится до минимума.

Так считает сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что на Украине подсчитывают финансовые потери от ввода в эксплуатацию еще не достроенного «Северного потока — 2», хотя, по его мнению, в убытках следует винить «Нафтогаз».

«Они (главы «Нафтогаза». — Прим. ред.) пошли политическим путем и выполняют определенные политические задачи по «Северному потоку — 2» вместо того, чтобы хотя бы попытаться повлиять на строительство «Турецкого потока», газ к которому закачали не так давно», — считает Корольчук.

Эксперт рассказал, что украинская сторона после запуска «СП-2» потеряет доходы от транзита в страны Юго-Восточной Европы. По словам Корольчука, отказ Венгрии от поставок газа через территорию Украины снизит объем транзита до 34 млрд кубометров, этот показатель окажется для Киева неприемлемым.

Ранее политэксперт Александр Дудчак рассказал, почему Украина не может считаться надежным партнером Европы.