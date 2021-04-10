Житель Алтая без прав погиб после вылета с дороги

Горно-Алтайск, 10 апреля. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП недалеко от поселка Красноярск Усть-Коксинского района. Там в салоне Toyota Corolla обнаружили труп 41-летнего мужчины.

По данным МВД, авария случилась на трассе Талда — Тюнгур. Водитель иномарки, не имеющий необходимых документов для управления транспортным средством, вылетел с дороги.

В результате машина перевернулась, а автомобилист скончался. Стражи порядка организовали проверку по факту ДТП. Им предстоит установить причины происшествия.

Ранее ФАН сообщал об аварии, произошедшей в Саранске. Там водитель Lada Priora влетел в здание магазина, в результате чего пострадали четверо местных жителей.