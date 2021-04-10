Российский МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик над Тихим океаном

Москва, 10 апреля. Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС США в небе над Тихим океаном. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Тихого океана неизвестную воздушную цель, которая двигалась к границам РФ. Для идентификации воздушного объекта в небо был поднят истребитель МиГ-31.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как американский самолет-разведчик RC-135. После разворота иностранного самолета российский МиГ-31 вернулся на аэродром постоянного базирования.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями, а еще два противолодочных самолета Ту-142 пролетели над нейтральными водами Северного, Норвежского и Баренцева морей, передает «Царьград».