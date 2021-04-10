Специалисты Ростеха начнут разработку новейшего корректируемого 152-мм снаряда

Москва, 10 апреля. НИМИ им. В.В. Бахирева (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») начал работы по созданию перспективного 152-миллиметрового корректируемого снаряда.

Новая технология будет распространена на боеприпасы других калибров. Об этом информирует исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин, передает РИА Новости.

«В настоящее время НИМИ им. Бахирева в инициативном порядке за счет собственных средств ведется научно-исследовательская работа, в ходе которой будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда калибра 152 миллиметров. Кроме того, будет оценена возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров», – отметил Кочкин.

Исполнительный директор также подчеркивает, что по итогам работы будет создан макетный образец, который продемонстрируют специалистам Минобороны РФ. Он добавляет, что предложения по включению соответствующей опытно-конструкторской работы будут направлены в госпрограмму по вооружению при положительном результате.

Концепцию и характеристики нового боеприпаса в концерне «Техмаш» пока не раскрывают.

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