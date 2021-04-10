Гинцбург не исключил пожизненного иммунитета к COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

Москва, 10 апреля. Надежду на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечивает пожизненный иммунитет выразил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый выразил мнение, что «Спутник V» будет действовать не в течение нескольких лет, а на протяжении всей жизни. В комментарии «Интерфаксу» Гинцбург пошутил, что свои антитела завещает потомкам.

Специалисты проведут отдельное исследование тех пациентов, у кого уровень антител упадет. В рамках работы они получат новые прививки для того, чтобы проверить сроки выработки иммунного ответа. Если он будет восстанавливаться до защитного на вторые-четвертые сутки, следовательно, у них появились клетки памяти, рассказал глава центра Гамалеи.

«Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора», — объяснил Гинцбург.

Заболеваемость коронавирусом в Российской Федерации может снизиться до конца весны при условии, что все меры профилактики заболевания будут соблюдаться. Также важно ускорение темпов вакцинации от COVID-19, заметила специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.