Захарова ответила на инициативу Байдена по «сдерживанию» России и Китая

Москва, 10 апреля. Инициатива США по «сдерживанию» России и КНР является попыткой разрушить межгосударственные отношения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook.

Разрушение отношений с Москвой и Пекином обойдется американским налогоплательщикам в 715 миллиардов долларов. Так спикер министерства иностранных дел ответила на просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону средства на «сдерживание» России и Китая.

«И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллиона долларов», — добавила Захарова.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США ранее запланировал рассмотреть законопроект о противодействии «китайскому влиянию». Заседание состоится 14 апреля.