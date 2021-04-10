Эксперт назвал реальные тарифы на электроэнергию для россиян

Москва, 10 апреля. Стоимость электроэнергии для российского населения в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных значений.

Для отдельных групп потребителей установлены особые методы функционирования оптового и розничного рынков. Цены на электричество устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня в стране, сообщает РИА Новости.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2–3 рубля за кВт.ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты)», — сообщил заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Максимально приближенной к экономически обоснованным уровням тарифов по электроэнергии является Москва. Специалист отметил, что разница составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой. В других регионах, как пишет «ФедералПресс», возможностей для приближения тарифов к оптимальному показателю может быть меньше.

Ранее малоимущим гражданам РФ могли предоставить субсидии на оплату электроэнергии. Об этом стало известно из протокола совещания Госсовета РФ.