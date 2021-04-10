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Кардиохирург Бокерия рассказал, как продлить жизнь на восемь лет

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Кардиохирург Бокерия рассказал, как продлить жизнь на восемь лет

Москва, 10 апреля. Чтобы прожить на шесть-восемь лет дольше, нужно больше двигаться. Такого мнения придерживается академик, кардиохирург Лео Бокерия.

Люди, которые проводят в движении около двух часов в неделю, живут дольше по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. Ходьба — это самый доступный и эффективный способ профилактики различных заболеваний, считает президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава России Лео Бокерия.

«Задача государства обеспечить гражданам возможность выбора и ведения здорового образа жизни. А задача гражданина — воспользоваться этим выбором и ответственно соответствующим образом относится к своему здоровью», — заявил академик в интервью для kp.ru.

Сколько человек проживет, зависит и от того, как он питается. Ученые рекомендуют жевать медленно, отдавая предпочтение небольшим порциям. Скорость приема пищи непосредственно влияет на долголетие. К такому выводу пришли японские исследователи.

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