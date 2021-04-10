Статья о зловещих российских подлодках насмешила британцев

Лондон, 10 апреля. Статья The Sun о зловещей флотилии российских подлодок вызвала бурную реакцию со стороны британских читателей издания.

По мнению автора, в России есть подлодки, которые созданы для нанесения особенно сокрушительного и катастрофического удара по Великобритании. Они способны «искалечить» и «погрузить в хаос» Соединенное Королевство, перерезав подводные интернет-кабели.

«Могут... Но не будут... Просто еще одна пугающая история», — саркастически отметил Mr Boring. «Мы все это слышали раньше, никто не перерезает интернет-кабели», — усомнился James Agar. «Готов поспорить, русские никогда и не думали об этом, пока вы не упомянули», — посмеялся комментатор под псевдонимом skot.

Пользователь Jerry Attrick попросил держать его в курсе сроков нанесения катастрофического удара, поскольку он покупает новую кухню и может за счет российского коварства сэкономить на установке интернет-кабелей. Великобритания начала опасаться за сохранность подводных коммуникаций еще в 2019 году, тогда же она именно поэтому запретила поставки подводных аппаратов. Российские эксперты тогда отнеслись к этой мысли скептически и отметили, что, несмотря на возможность реализации такого плана, Москва никогда не рассматривала подобной стратегии.

Сейчас москвичи несут цветы к британскому посольству в знак траура по скончавшемуся супругу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу. Люди оставили уже несколько букетов и почтили герцога Эдинбургского минутой молчания.