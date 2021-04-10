Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Эрдоган договорились об охране здоровья россиян в Турции Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и договорились поддерживать контакты с целью охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что также выражена готовность к наращиванию взаимодействия в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V». Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы массово покупают туда путевки на майские праздники.

Путин назначил врио главы Северной Осетии Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Также он подписал заявление об отставке по собственному желанию нынешнего главы региона Вячеслава Битарова. Приоритетной задачей на посту главы региона Меняйло назвал решение проблем в сфере здравоохранения. Кроме того, он рассказал о планах укреплять сотрудничество с соседними республиками. В ЦИК сообщили, что непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся 19 сентября.

Блинкен может провести встречу в Брюсселе из-за РФ Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Брюссель на следующей неделе и обсудить передвижения российских войск около украинской границы с американскими партнерами по НАТО. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство не уточняет даты планируемого визита, однако подчеркивает, что встречи госсекретаря, как ожидается, будут проходить на протяжении недели. С 22 по 25 марта Блинкен также находился с визитом в Брюсселе, где принял участие во встрече глав МИД стран НАТО.