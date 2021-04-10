Названы вероятные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 10 апреля. При соблюдении мер профилактики и ускорении вакцинации заболеваемость COVID-19 в России может снизиться до конца весны, считает специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уточнила, что возможны колебания ежесуточного числа заболевших в ту и другую сторону. По ее словам, темпы заболеваемости снижаются, так как растет число получивших иммунитет к коронавирусу благодаря вакцинации, соблюдению профилактических мер и уже перенесших заболевание россиян.

«Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих», — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что третью волну коронавируса в России можно избежать при соблюдении предписанных противоэпидемических мер. По ее словам, российским гражданам необходимо продолжать соблюдать правила социальной дистанции и масочно-перчаточный режим. Но глава Роспотребнадзора допустила возможность подъема заболеваемости COVID-19 в России будущей осенью.