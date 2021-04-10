Вакцинация населения в США находится под угрозой

Вашингтон, 10 апреля. Американская кампания по вакцинации граждан может провалиться из-за снижения поставок вакцины Johnson & Johnson.

Правительственная кампания по вакцинации проваливается, поскольку на следующей неделе США получат урезанную партию препарата Johnson & Johnson. Она будет на 85% меньше, чем ожидало правительство. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Администрация Байдена выделила штатам всего 700 тыс. доз Johnson & Johnson на следующую неделю. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, это значительное снижение объемов поставок, ведь на прошлой неделе пункты вакцинации получили почти 5 млн доз.

Уменьшение поставок произошло после того как компания Johnson & Johnson сообщила о том, что партия ее вакцин от COVID-19, разработанных в Балтиморе, не соответствует стандартам качества и не может быть использована.

Ситуацию усугубляет и исследование препарата Европейским агентством лекарственных средств, поскольку появились случаи появления тромба у десятков пациентов, получивших прививку. Несколько центров вакцинации в США уже были закрыты.