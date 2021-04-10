Российское вино вытесняет с прилавков алкоголь из Италии

Москва, 10 апреля. Около 60% ассортимента вина в крупных торговых сетях представлены производителями вина из России, и эта тенденция, по мнению аналитиков, будет лишь набирать силу.

Во многом, такого эффекта удалось добиться благодаря принятому закону о виноградарстве и виноделии, принятого в начале 2020 года, сообщает РИА Новости.

«Практически полностью прекратился импорт виноматериалов. И это, конечно, позволяет развиваться виноделию», — рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Однако дело не только в этом. Большую роль сыграли высокие требования российских потребителей, которые начали предпочитать отечественные винные напитки крепкому алкоголю. Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества на открытии всероссийской акции «Дни российских вин» заявил, что в сравнении отечественных вин в категории до тысячи рублей и импортных в категории до 1500 рублей, без сомнений, побеждает российский производитель.

Недавно диетолог назвала оптимальное количество алкоголя, которое не повлияет на внешний вид женщины. Один бокал вина раз в две недели не повредит ни здоровью, ни красоте.