Главврач больницы в Чите рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта

Чита, 10 апреля. Две пациентки остаются на долечивании в стационаре Первой городской больницы Читы, где произошло падение лифта в шахту. Подробнее об этом рассказал главврач клиники Федор Чепцов.

Инцидент произошел в пятницу, 9 апреля. В лифте во время его падения в шахту с высоты второго этажа находились десять человек. Ситуацию взяли на контроль региональные СК и прокуратура.

По словам Чепцова, семь пострадавших покинули стационар еще в день происшествия. Еще две пациентки прошли обследование и по его результатам отправлены на долечивание. Какие именно они получили травмы, неизвестно. Женщины находятся под присмотром медиков. Также остается неизвестным, в каком состоянии санитарка, находившаяся в лифте во время падения, сообщает «Царьград».

Непогода в Керчи ранее привела к падению большого сухого дерева на площадку с гуляющими детьми и их родителями. Частично ветки рухнули на женщину с коляской.