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Греция дорого заплатила за экономические санкции ЕС против РФ

Греция дорого заплатила за экономические санкции ЕС против РФ

Афины, 10 апреля. Экономические санкции Евросоюза против России дорого обошлись Греции, поскольку из-за них резко сократился экспорт. Об этом сообщил замглавы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис.

Накануне он встретился с послом Украины в Афинах Сергеем Шутенко. Высказывания греческого дипломата публикует пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что Афины заплатили «большую экономическую цену» в экспорте своей продукции в Россию в результате европейских санкций. При этом он отметил, что Греция поддерживает минский процесс урегулирования ситуации на Украине.

Также Варвициотис напомнил о давней службы Греции и Украины. Он отметил, что укрепление е отношений Европейского союза со странами «Восточного партнерства» обсуждается в Евросовете.

Украина может полностью потерять газовый транзит в случае атаки на Донбасс. Об этом сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей экономист и политический эксперт Александр Дудчак.

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