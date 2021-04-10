Греция дорого заплатила за экономические санкции ЕС против РФ

Афины, 10 апреля. Экономические санкции Евросоюза против России дорого обошлись Греции, поскольку из-за них резко сократился экспорт. Об этом сообщил замглавы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис.

Накануне он встретился с послом Украины в Афинах Сергеем Шутенко. Высказывания греческого дипломата публикует пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что Афины заплатили «большую экономическую цену» в экспорте своей продукции в Россию в результате европейских санкций. При этом он отметил, что Греция поддерживает минский процесс урегулирования ситуации на Украине.

Также Варвициотис напомнил о давней службы Греции и Украины. Он отметил, что укрепление е отношений Европейского союза со странами «Восточного партнерства» обсуждается в Евросовете.

Украина может полностью потерять газовый транзит в случае атаки на Донбасс. Об этом сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей экономист и политический эксперт Александр Дудчак.