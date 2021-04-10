Экс-депутат Верховной рады рассказал о роли Украины в сдерживании «Северного потока — 2»

Киев, 10 апреля. Бывший депутат украинского парламента Александр Онищенко считает, что США вынуждают Украину начать войну против России, чтобы остановить строительство «Северного потока —2».

Украинский бизнесмен поделился мнением относительно причин, по которым Украина находится на грани войны с Россией. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«США нельзя дать достроить «Северный поток — 2», потому что это будет означать долгосрочный союз России и Германии. Англосаксонское лобби уже несколько веков делает все, чтобы этого союза не было, потому что это усилит обе страны, создав третий равный (на ряду с США и КНР) центр силы», — подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что назначение президентом США Джо Байденом специального представителя по «СП-2» фактически означает раскрытие карт, отображая истинную цель утверждения этой должности. По его мнению, Белый дом делает максимальные ставки, поскольку трубопровод уже почти достроен.

«По сути Байден таким образом показал реальную роль Украины в этой истории — источник обострения, вызывающего санкции, останавливающие трубопровод», — отметил эксперт.

Экс-депутат заявил, что Россия также поднимает ставки. Если Москву спровоцируют и проект «Северный поток — 2» остановится, то в ответ РФ нанесет удар по Украине, решая сразу три проблемы: ситуация в Донбассе, подача воды в Крым и Приднестровье.

Ранее политический эксперт Яков Кедми рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский устраивает военные провокации в Донбассе.