Дочь Хайди Клум стала лицом Glamour спустя 20 лет после матери

Берлин, 10 апреля. Дочь Хайди Клум Лени попала на юбилейную обложку немецкого Glamour спустя два десятилетия после того, как журнал впервые украсила ее мать.

Это не дебют девушки, в январе 16-летняя Лени впервые вышла на подиум в рамках Недели моды в Берлине. Этим она заслужила похвалу матери в интервью E!.

«То чувство, когда внезапно начинаешь смотреть на своего ребенка по-другому и думаешь: «Вау, кто это?», — рассказала модель и пояснила, что впервые увидела свою дочь на профессиональном подиуме. «Спасибо всем, кто сделал мою первую фотосессию для обложки такой особенной. Это большая честь для меня. Моя мама была первой моделью, снявшейся для издания», — написала девушка в Instagram.

Хайди тоже не пропустила это событие. Она опубликовала фотографии рядом - свою 20-летней давности и дочери и подписала публикацию теплым напутствием о том, что очень гордится своим ребенком. Лени ранее рассказывала, что мать отрицательно относится к ее идее стать моделью, однако было попросту слишком рано для карьеры. Девушке было 12-13 лет, любимый бренд одежды Brandy Melville предложили ей сняться, но Хайди не разрешила. Сейчас Лени понимает, что было и правда очень рано для таких предложений.

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