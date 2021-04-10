Евросоюз повторно проверит вакцину Johnson & Johnson

Амстердам, 10 апреля. Европейское агентство лекарственных средств намерено узнать, есть ли связь между коронавирусным препаратом Johnson & Johnson и случаями образования тромбов у пациентов.

Согласно данным от европейского регулятора, вакцина Johnson & Johnson спровоцировала четыре случая появления тромбов у пациентов, и один из них привел к смерти. Американский препарат имеет официальное разрешение от Евросоюза, но пока ни одно государство не стало применять его для вакцинации населения. Об этом сообщает издание «Эксперт».

Американская газета Wall Street Journal сообщает, что два центра вакцинации в США, где использовали Johnson & Johnson, были закрыты из-за возникших побочных эффектов у нескольких десятков пациентов. В Северной Каролине обнаружили 18 случаев образования тромбов у людей после того как они получили прививку.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбоз является побочным эффектом вакцины AstraZeneca. Однако организация рекомендует ее к использованию, поскольку из 34 млн привитых пациентов на тромб пожаловались только 222 человека.

Ранее стало известно, что Германия надеется на поставку препарата «Спутник V» в страну в ближайшие месяцы.