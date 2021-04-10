Видеоблогер опубликовал обзор цен продуктов на Украине

Киев, 10 апреля. Видеоблогер выложил видео с обзором цен продуктов на Украине. В ролике не указывалось, в каком городе и магазине проводилась съемка.

Из кадров стала известна некоторая стоимость продуктов. Так, килограмм сахара-песка стоит 24,4 гривны (67,7 рубля), килограмм гречки 38,9 гривны (107,6 рубля), цена упаковки пшеничной муки объемом 1,8 килограмма составляет 31,2 гривны (86,6 рубля).

Килограмм апельсинов обойдется жителям страны в 30,59 гривны (84,91 рубля), а яблок – в 24,39 гривны (67,7 рубля). Бутылка питьевой воды стоит 8,9 гривны (24,7 рубля). Стоимость литровой упаковки фруктового сока начинается от 27,4 гривны (76 рублей).

Батон белого хлеба стоит примерно 15,5 гривны (43 рубля). Стоимость вареной колбасы весом 500 грамм начинается от 61,9 гривны (171,8 рубля).

Ранее цены на продукты в Киеве резко и сильно выросли. Стандартный набор продуктов обходится в украинской столице в 1200-1500 гривен (3500-4300 рублей).