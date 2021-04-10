Врио губернатора объявил о роспуске правительства Ульяновской области

Ульяновск, 10 апреля. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил региональное правительство в отставку.

Он в своем распоряжении объявляет о роспуске. Также он поручает правительству исполнять свои полномочия до того, как будет сформирован новый состава правительства.

Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил в четверг, что уходит с поста. Он также выразил желание баллотироваться в Госдуму РФ.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку и назначил врио губернатора региона Алексея Русских. В пятницу полпред главы государства в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Русских активу региона.

Накануне врио губернатора определил фронт наиболее важных задач на посту временно исполняющего обязанности главы Ульяновской области. В частности, он поставил в приоритет увеличение бюджета региона.