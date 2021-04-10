Уровень списаний микрокредитов резко вырос в России в конце года

Москва, 10 апреля. Уровень списаний микрофинансовых организаций в четвертом квартале 2020 года втрое превысил среднеквартальный за последние два года, следует из обзора Центробанка.

По данным регулятора, за четвертый квартал прошлого года было списано порядка 0,7% совокупного портфеля по основному долгу. В условиях негативного влияния ограничительных мер на доходы заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) был отмечен временный рост доли просроченной задолженности в портфеле, но платежная дисциплина заемщиков во втором полугодии стала постепенно улучшаться.

По итогам прошлого года в совокупном портфеле МФО доля просроченной задолженности по основному долгу выросла до 28,9%. Портфель займов МФО вырос по итогам года на 18%, до 249 млрд руб.

Ранее сообщалось, что количество просроченных россиянами свыше 90 дней микрозаймов достигло нового рекорда по итогам февраля текущего года. Доля «просрочки» в общем портфеле увеличилась с января на 0,5% — до 34,7%.