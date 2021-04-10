Волочкова пожаловалась на худобу после изнурительных тренировок и диеты

Москва, 10 апреля. Балерина Анастасия Волочкова резко потеряла вес и продолжает худеть. Звезда продемонстрировала это в своем Instagram, появившись в купальнике перед зеркалом.

На видео Волочкова снимает свое отражение в зеркале. Балерина надела синий слитный купальник, собираясь на репетицию, и заметила, что вновь похудела.

«Что-то я похудела, правда, вы посмотрите!» — призвала артистка.

Она также отметила, что вместе с весом и жидкостью потеряла силы от своего жесткого режима тренировок и ограничений в питании. По словам Волочковой, в ее жизни присутствуют постоянные большие физические нагрузки, стресс, эмоциональные ситуации.

Балерина несколько дней питалась очень аскетично: съедала пол-чашки бульона с утра, а следующим приемом пищи было только одно яйцо всмятку на ужин.

Кроме ежедневных репетиций, Волочкова часто посещает баню, которая есть в ее собственном доме. Ранее балерина едва не попала в смертельно опасную ситуацию, когда старая печь перестала работать, и угарный газ шел прямо в помещение. В результате звезда обновила печь и продолжает пользоваться баней, снимая свои знаменитые шпагаты.