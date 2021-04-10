Кудрявцева раскритиковала молодежь после конфликта Долиной и Вали Карнавал

Москва, 10 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала конфликт, вспыхнувший между певицей Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал, и раскритиковала молодежь за нежелание учиться.

На шоу юмориста Максима Галкина «Музыкалити» певица раскритиковала вокальные данные ставшей второй гостей передачи Вали Карнавал. Любое высказывание блогера артистка воспринимала в штыки. В своей гневной тираде она буквально отчитала Карнавал.

Блогер попыталась убедить артистку, что непонимание между звездами разного поколения — нормальное явление. Однако Долину такой ответ не устроил.

В этом конфликте Кудрявцева обрушилась на блогера с критикой, возмутившись, что молодежь не уважает старших.

«Мы учились, уважали старших, нас так воспитывали. А сейчас молодое поколение перестало уважать учителей, взрослых. Я правда не понимаю нашу молодежь. Ничего не хотят, сидят в соцсетях. Все эти блогеры – это же временное явление. Неужели это не понятно? Работать не хотят, учиться не хотят, книг не читают», – сокрушалась Кудрявцева.

Телеведущая заявила, что не хочет вставать на чью-либо сторону, назвав конфликт поколений вечной темой. В то же время она заявила, что молодое поколение не стремится к образованию.

«Я боюсь стать брюзгой. Но я с ужасом думаю об этом. То, что сейчас происходит, – у детей нет образования, три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное», – цитирует Кудрявцеву Kp.ru.

Она заявила, что не понимает людей, которые восхищаются собой. Похвала за работу, по мнению звезды, должна исходить от других людей. Телеведущая заверила, что своего ребенка хочет воспитать иначе.

Недавно поклонники Долиной обвинили ее в чрезмерном использовании фотошопа. Артистка опубликовала снимок, на котором выглядит как 30-летняя девушка.