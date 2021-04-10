США отложили премьеру боевика «Топ Ган: Мэверик» на три месяца

Лос-Анджелес, 10 апреля. Соединенные Штаты перенесли показ киноленты «Топ Ган: Мэверик», которая является продолжением фильма «Лучший стрелок». Так же как и в сиквеле, главную роль сыграет актер Том Круз.

Кинопоказ состоится 19 ноября, что на три с половиной месяца позже, чем планировалось ранее. Знаменитый актер сыграет летчика-испытателя, который старается расширить свои границы и при этом избежать повышения в звании. Герой считает, что именно карьерный рост заставит его приземлиться навсегда.

Первый показ другого фильма Круза — «Миссия невыполнима-7» — зрители и поклонники актера увидят позже, 27 июня 2022 года. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, многие съемочные группы отложили сроки выпуска картин на экраны. Среди самых ожидаемых кинокартин стали «Дюна», «Не время умирать» и девятая часть фильма «Форсаж».

Ранее были перечислены лучшие фильмы культового режиссера Стэнли Кубрика, которые сформировали облик кинематографа второй половины XX столетия — «Тропы славы» (1957), «Спартак» (1960), «Лолита» (1962), «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1963), «Космическая одиссея 2001 года» (1968), «Заводной апельсин» (1971), «Барри Линдон» (1975). Работам британского кинорежиссера присущи необычный почерк, большое техническое мастерство и непривычное музыкальное сопровождение.