Россиянам перечислили способы надежной защиты банковских счетов от мошенников

Москва, 10 апреля. Массовая атака на счета в банках будет невозможной из-за различных уровней защиты. Как клиенты могут обезопасить свои деньги, рассказали эксперты.

Злоумышленники могут купить в даркнете несколько вариантов доступа к коммутатору неизвестного оператора мобильной связи, что может позволить им перехватить голосовой трафик, sms и даже web-трафик, сообщает РИА Новости.

Клиент банка может включить функцию двухфакторной аутентификации, чтобы обезопасить свой счет. Второй код будет приходить в sms. Даже если мошенники перехватят второй фактор, им не удастся получить доступ к счету, считают эксперты.

«Пользователям важно помнить, что в результате этой атаки злоумышленники могут узнать второй фактор, однако первый остается им неизвестен», — пояснили специалисты.

Именно поэтому важно уделять внимание созданию сложных паролей, их нельзя никому сообщать. Эксперты убеждены, что масштабную атаку хакеров достаточно быстро обнаруживают антифрод-системы операторов, поэтому «жертвами» мошенников станут несколько абонентов с привязанным к телефону онлайн-банком и большим остатком на счете.

В Пенсионном фонде России ранее рассказали о способе мошенничества, при котором пожилым людям обещают помочь разобраться в «пенсионных делах» за деньги.