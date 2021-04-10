Искусственный интеллект научили скептически оценивать показатели

Вашингтон, 10 апреля. Ученые Массачусетского технологического института разработали новый вид обучения искусственного интеллекта, который призван привить машине скептический взгляд на вещи.

Такую работу специалисты проделали, чтобы беспилотники могли здраво оценивать ситуацию на дороге во время движения и принимать наиболее подходящее решение. Данные с видеокамер могут искажаться и восприниматься беспилотником неверно, поэтому машина должна научиться оценивать показатель не буквально, а в контексте и в совокупности с другими факторами.

Подразумевается, что таким образом интеллект сможет на основании анализа выбрать путь с максимально выигрышным исходом. Также можно будет выставлять различные уровни консервативности в принятии решений, наиболее подходящие в текущей ситуации. Например, в условиях оживленного городского движения автомобиль будет максимально осторожен в своих действиях, а за городом, где движение не такое интенсивное, может действовать решительнее.

Работы в направлении развития роботов ведутся и в других странах. Недавно ученые из США создали роботизированную собаку-поводыря для слепых людей.