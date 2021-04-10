Наташа Королева разыграла поклонников «новой» пластической операцией

Москва, 10 апреля. Певица Наташа Королева показала поклонникам видеозапись, на которой знаменитость с сильно изменившейся внешностью рассказала о новой пластической операцией.

По словам Королевой, ей все сделали, как надо. На видео видно, что у певицы сильно увеличены губы и натянутые скулы. Ее внешность стала слишком отличаться от той, к которой привыкли ее фанаты. Об этом артистка рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики певицы были шокированы такими изменениями во внешности. Но на их радость все это оказалось лишь розыгрышем. Позже Королева опубликовала видеозапись, где призналась, что на прошлом видео изменила лицо с помощью фильтров. В новом видео она показала себя без огромных губ и натянутых скул, заявив, что давно уже не делала никаких подобных пластических операций.

Ранее Наташа Королева опубликовала видео с Мальдив, где она впервые погружается под воду. Артистка насмешила своим нелепым видом подписчиков в Instagram.