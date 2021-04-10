Британские СМИ: Байден поступает нелогично, пытаясь разрушить «Северный поток — 2»

Вашингтон, 10 апреля. Президент США Джо Байден уделяет особое внимание американо-немецким отношениям в рамках НАТО, но при этом пытается помешать строительству газопровода «СП-2», который нужен Берлину.

Трубопровод «Северный поток — 2» должен быть остановлен, и США пытаются использовать для этого все экономические и политические инструменты. Официальные представители Белого дома заявили, что этот проект — плохая сделка для Евросоюза, которая только сыграет на руку Москве. Об этом сообщает издание ИноСМИ.

«Северный поток — 2» является классическим примером того, как шумиха и паника затмевают разум и трезвый расчет. Хотя прекращение строительства этого газопровода, несомненно, будет досадной неудачей для Москвы, ценой такого шага будет также увеличение турбулентности в американо-немецких отношениях, которые Байден считает центральными по значимости в своей трансатлантической повестке», — заявляет комментатор журнала «Вашингтон экземинер» Дэниэл Депетрис.

Экс-координатор по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте США Дэниэл Бенджамин считает, что потери России от остановки «СП-2» не идут ни в какое сравнение с тем ущербом, который понесет Вашингтон, если испортит отношения с Берлином. В его понимании, ФРГ нет смысла предоставлять стратегические услуги Соединенным Штатам, если они будут препятствовать энергетическим интересам Германии.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что сотрудничество России с Европой вокруг «СП-2» бьет по гегемонии США.