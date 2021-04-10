Венгерская лаборатория проведет экспертизу «Спутника V» для Словакии

Братислава, 10 апреля. Экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Словакии проведет венгерская лаборатория, состоящая в составе европейской сети OMCL.

Об этом сообщил вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович на своей странице в Facebook.

Переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и венгерским премьером Виктором Орбаном длились четыре часа и закончились тем, что политики «договорились о замечательном деле», по словам Матовича.

Вице-премьер отметил, что сейчас важно доказать России, что Словакии можно верить в вопросе закупки вакцины после того, как Государственный институт по контролю лекарств страны направил препарат на экспертизу в несертифицированную лабораторию. Известно, что население страны проявляет особую симпатию именно к российской вакцине, а также изъявляет желание прививаться именно «Спутником V».