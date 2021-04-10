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Венгерская лаборатория проведет экспертизу «Спутника V» для Словакии

Венгерская лаборатория проведет экспертизу «Спутника V» для Словакии

Братислава, 10 апреля. Экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Словакии проведет венгерская лаборатория, состоящая в составе европейской сети OMCL.

Об этом сообщил вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович на своей странице в Facebook.

Переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и венгерским премьером Виктором Орбаном длились четыре часа и закончились тем, что политики «договорились о замечательном деле», по словам Матовича.

Вице-премьер отметил, что сейчас важно доказать России, что Словакии можно верить в вопросе закупки вакцины после того, как Государственный институт по контролю лекарств страны направил препарат на экспертизу в несертифицированную лабораторию. Известно, что население страны проявляет особую симпатию именно к российской вакцине, а также изъявляет желание прививаться именно «Спутником V».

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