Польскому дипломату закрыли въезд в Россию на 10 лет

Москва, 10 апреля. Объявленной в России персоной нон грата дипломату из Польши Ангешке Гуральски запретили въезд на территорию РФ на 10 лет.

Гуральска была объявлена персоной нон грата из-за участия в несогласованных акциях протеста, которые прошли в России 23 и 31 января. Также из страны были высланы участвовавшие в протестных акциях дипломаты из Германии и Швеции.

Кроме того, выяснилось, что 38-летняя Гуральска принимала участие в Майдане на Украине в 2014 году.

В феврале она покинула Россию на затонированной машине с дипломатическими номерами. Дипломат пересекла границу с Эстонией в Ивангороде. Оттуда Гуральска направилась в Польшу.