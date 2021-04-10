Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мошенники стали оформлять кредиты на москвичей при помощи биометрии

Мошенники стали оформлять кредиты на москвичей при помощи биометрии

Москва, 10 апреля. Мошенники научились воровать голоса клиентов банков и использовать их для оформления кредитов.

Для этого они звонят жертвам и задают им вопросы, требующие однозначного ответа — либо «да», либо «нет». Разговор записывается, а ответы собеседников используются для разговора с банковскими сотрудниками, сообщает ТАСС.

Сейчас многие банки предлагают собрать биометрические данные. Это добровольная процедура, которую следует проходить только в отделении организации и при личном присутствии. Однако доверчивые москвичи соглашаются побеседовать с неизвестным на том конце провода.

В полиции напомнили, что нельзя давать никому свои личные данные, а также следует с осторожностью общаться с представителями банка по телефон. Лучше всего посетить отделение лично.

Недавно в ПФР предупредили, что довольно часто жертвами аферистов становятся пенсионеры. Злоумышленники звонят им с предложением помочь разобраться с «пенсионными делами».

Новости партнеров