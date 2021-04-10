Мошенники стали оформлять кредиты на москвичей при помощи биометрии

Москва, 10 апреля. Мошенники научились воровать голоса клиентов банков и использовать их для оформления кредитов.

Для этого они звонят жертвам и задают им вопросы, требующие однозначного ответа — либо «да», либо «нет». Разговор записывается, а ответы собеседников используются для разговора с банковскими сотрудниками, сообщает ТАСС.

Сейчас многие банки предлагают собрать биометрические данные. Это добровольная процедура, которую следует проходить только в отделении организации и при личном присутствии. Однако доверчивые москвичи соглашаются побеседовать с неизвестным на том конце провода.

В полиции напомнили, что нельзя давать никому свои личные данные, а также следует с осторожностью общаться с представителями банка по телефон. Лучше всего посетить отделение лично.

Недавно в ПФР предупредили, что довольно часто жертвами аферистов становятся пенсионеры. Злоумышленники звонят им с предложением помочь разобраться с «пенсионными делами».