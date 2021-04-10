Спасатели рассказали, как жарить шашлык по новым правилам пожарной безопасности

Москва, 10 апреля. Готовить шашлыки на мангале и в жаровне на даче можно, если расстояние до дома или других построек составляет не менее пяти метров.

При этом нужно соблюдать правила противопожарной безопасности, подчеркнули в беседе с РИА Новости представители МЧС России.

«Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек», — рассказали в ведомстве.

Новые правила, которые вступили в силу 1 января 2021 года, не подразумевают запрет на разведение костров на участке. Однако было утверждено множество требований.

Теперь территория должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов. Хвойный и лиственный леса должны располагаться на расстоянии от огня не менее чем в 100 и 30 метрах соответственно. Если нужно сжечь какие-то отходы, то для этого необходимо использовать мусоросжигатель или выкапывать специальную яму.