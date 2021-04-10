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Сайт британского правительства случайно назвал дату похорон принца Филиппа

Сайт британского правительства случайно назвал дату похорон принца Филиппа

Лондон, 10 апреля. Сайт правительства Великобритании ненамеренно раскрыл дату похорон супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. Церемония пройдет утром субботы, 17 апреля.

В пятницу принц Филипп скончался в Виндзорском замке. Во время введенного в связи с пандемией COVID-19 карантина он находился там с супругой, королевой Елизаветой II.

В опубликованном в пятницу на правительственном сайте Gov.uk сообщении говорилось, что «9 апреля 2021 года Букингемский дворец объявил о смерти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского».

«С этой даты начался период национального траура, который продлится восемь дней до утра похорон», — уточнялось в сообщении.

В записи говорилось, что британское правительство опубликует инструкции по соблюдению периода траура для общественности, предприятий и организаций.

В настоящее время сообщение с сайта удалено. На портале осталась запись о том, что «дальнейшие объявления будут сделаны в должное время».

Ранее сообщалось, что жители Москвы несут к стенам британского посольства цветы, отдавая дань памяти супругу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу. У входа в диппредставительство появилось несколько букетов. Москвичи подходят к стенам посольства, оставляют цветы и поминают принца Филиппа минутой молчания.

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