Гериатр депздрава Москвы назвала главные элементы рациона пожилого человека

Москва, 10 апреля. Рацион питания пожилого человека должен включать достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D и белка.

Рассказала об этом в беседе с РИА Новости главный внештатный гериатр депздрава Москвы Надежда Рунихина. Многие люди в возрасте считают, что им не следует много питаться, так как они обычно мало двигаются. Однако здоровое и комплексное питание является залогом крепкого здоровья.

Процессы старения ускоряются, если организм испытывает дефицит калорий или недостаток белка, кальция, микроэлементов и витамина D. Эксперт отметила, что пожилые люди имеют особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ.

«Если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция развивается очень быстро, и на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, страдает иммунитет, развиваются инфекции», — объяснила Рунихина.

Вопрос комплексного питания, по мнению гериатра, должен находиться в центре внимания всех семей, в которых есть пожилые люди. Главный акцент необходимо делать на употреблении белка. Его норма составляет 1,5 грамма на один килограмм веса ежедневно.

Недавно диетолог предупредила об опасности частых перекусов и неправильного питания. Все это может спровоцировать скачки уровня сахара в крови.