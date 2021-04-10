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Гериатр депздрава Москвы назвала главные элементы рациона пожилого человека

Гериатр депздрава Москвы назвала главные элементы рациона пожилого человека

Москва, 10 апреля. Рацион питания пожилого человека должен включать достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D и белка.

Рассказала об этом в беседе с РИА Новости главный внештатный гериатр депздрава Москвы Надежда Рунихина. Многие люди в возрасте считают, что им не следует много питаться, так как они обычно мало двигаются. Однако здоровое и комплексное питание является залогом крепкого здоровья.

Процессы старения ускоряются, если организм испытывает дефицит калорий или недостаток белка, кальция, микроэлементов и витамина D. Эксперт отметила, что пожилые люди имеют особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ.

«Если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция развивается очень быстро, и на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, страдает иммунитет, развиваются инфекции», — объяснила Рунихина.

Вопрос комплексного питания, по мнению гериатра, должен находиться в центре внимания всех семей, в которых есть пожилые люди. Главный акцент необходимо делать на употреблении белка. Его норма составляет 1,5 грамма на один килограмм веса ежедневно.

Недавно диетолог предупредила об опасности частых перекусов и неправильного питания. Все это может спровоцировать скачки уровня сахара в крови.

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