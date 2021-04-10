Минэкономразвития РФ предложило снять экспортные пошлины с кукурузы для попкорна

Москва, 10 апреля. Минэкономразвития России предложило снять экспортные пошлины с лопающейся кукурузы для попкорна.

Они начали действовать в стране в марте текущего года. Проект, предусматривающий снятие пошлин, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления правительства Российской Федерации в отношении зерен кукурузы лопающейся предусматривает исключение из-под действия мер таможенно-тарифного регулирования экспорта, введенных постановлениями правительства РФ», – сообщается в пояснительной записке.

Разработкой проекта занималось российское Министерство экономического развития. Отмечается, что этот вид кукурузы используется для производства попкорна.

Согласно данным авторов документа, россияне потребляют порядка 13 тысяч тонн попкорна в год. Из этого числа импортируется в страну порядка 3 тысяч тонн. Суммарный же объем производства составляет около 30 тысяч тонн в год. Главным сбытовым рынком являются зарубежные страны.

Ранее Минэкономразвития выступило с предложением использовать водительское удостоверение в качестве документа при упрощенной идентификации. Это, по мнению автоэксперта Дмитрия Славно, упростит жизнь россиянам.