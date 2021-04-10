Жириновский напомнил о красоте тела жалующимся на разврат в Эрмитаже

Москва, 10 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «маразмом» жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже.

Политик провел ассоциацию с «железным занавесом для искусства».

«Это же когда-то великий скульптор сделал, это красота человеческого тела. Человек рождается голым. А мы его хотим все время в одежде, в одежде», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Недавно генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил, что Эрмитаж получил официальную жалобу на размещение обнаженных экспонатов. По его словам, это не единственная агрессивная жалоба, которая была адресована музею, и на этот раз ее обосновали развращением детей.