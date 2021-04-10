Китайский эксперт рассказал, можно ли спать рядом со смартфоном

Пекин, 10 апреля. Магистр инженерной физики Университета Цинхуа Шан Чжинань назвал восемь фактов об излучении электрических приборов и рассказал, можно ли спать рядом со смартфоном.

Эксперты отмечают, что доказательств того, что излучение телефона способствует развитию злокачественных опухолей или онкологических заболеваний нет. Но спать рядом с устройством все же не рекомендуют, так как это повлияет на качество сна.

По словам специалиста, излучение преследует человека везде. Оно может иметь природное и техногенное происхождение. Осторожными следует быть с ионизирующим излучением, которое обладает большей проникающей способностью и может вызывать ионизацию веществ.

Шан Чжинань уточняет, что повседневные источники излучения безопасны. По данным Всемирной организации здравоохранения, Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения Международного агентства по изучению рака и Научного комитета по возникающим и недавно выявленным рискам для здоровья, достаточных доказательств того, что злокачественные опухоли и онкологические заболевания может вызывать воздействие электромагнитного излучения обычной интенсивности нет.

В то же время специалист советует придерживаться «принципа оптимизации» и поддерживать уровень излучения на разумном уровне, учитывая социальные и экономические факторы. Самым распространенным источником электромагнитного излучения Шан Чжинань назвал мобильный телефон.

Специалист также развеял несколько популярных мифов об излучении. По его словам, уровень заряда батареи не влияет на интенсивность излучения телефона. Вблизи базовой станции излучение находится на минимальном уровне. А у кактуса нет никаких специальных свойств, который помогли бы ему блокировать излучение, пишет китайское издание WeChat.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в мае индекс ультрафиолетового излучения достигнет вредных для здоровья показателей. В апреле россияне еще могут наслаждаться безопасными и полезными солнечными лучами, загорать и гулять без средств защиты.