OneWeb создаст наземную инфраструктуру для легализации в России

Москва, 10 апреля. OneWeb планирует создать на территории РФ три наземные станции сопряжения. Об этом сообщил коммерческий директор французской компании в РФ Михаил Кайгородов.

Станции будут работать в качестве посредника между спутником и устройством абонента при приеме космического сигнала. Исторически центры управления OneWeb были развернуты в Великобритании и США, однако позже их решили построить и в России из-за требований российских законов.

OneWeb — британский стартап, которым планируется обеспечить спутниковый широкополосный доступ в интернет по всей планете. К 2027 году компания планирует запустить 648 спутников. Из них 110 уже на орбите.

Россия планирует запустить в 2021 году три ракеты-носителя «Союз-СТ» с 34 британскими спутниками OneWeb. Пуски могут быть перенесены.