Киев, 10 апреля. Украинское правительство хочет увеличить объемы добычи газа, но практика показывает, что это маловероятно. Скорее всего, несмотря на все усилия, произойдет обратный процесс.

Председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина рассчитывает увеличить объемы добычи «голубого топлива» внутри государства. В его сообщении говорится, что Киев сейчас добывает свыше 20 млрд кубометров. Однако стране нужно около 30 млрд в год. Об этом рассказало издание BaltNews.

«Президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль эту ситуацию рассмотрели, вмешались в нее и приняли правильное решение, передав это в управление крупнейшей государственной компании», — заявил он.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов высказал свое мнение о газовых перспективах Киева. Он вспоминает, что это уже третий президент, при котором Незалежная пытается усилить добычу «голубого топлива» настолько, чтобы не зависеть от импорта. «Программа 20/20» была утверждена еще в 2016 году. Она позволила бы Украине снизить до минимума импорт газа, но сейчас мы видим, что она не реализована.

«Добыча газа у «Укргаздобычи» не только не выросла, но еще и сократилась благодаря «миллиардным вливаниям» в эту компанию. То есть сама программа насколько «здорово» реализовывалась, что все вложения не принесли результат положительный, а принесли результаты отрицательные», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина может полностью потерять газовый транзит в случае атаки на Донбасс.