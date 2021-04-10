Козловский представил фильм «Чернобыль» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Российский актер Данила Козловский представил в Петербурге фильм «Чернобыль», в котором выступил в качестве режиссера и исполнил главную роль.

По словам артиста, в картине рассказывается «история про очень конкретных людей». Показать конкретные судьбы для создателей фильма было важнее, чем документальное воссоздание событий или «желание разобраться, что произошло, либо кто виноват», уточнил актер.

«Мы обычно воспринимаем Чернобыль как некое понятие, катастрофа, которая произошла в 1986 году, — это, скорее, некая уже часть мифологии. На самом деле во всем этом стоит человек. И в причинах, и потом в невероятном уровне самопожертвования и ежесекундном героизме, который впоследствии проявляли ликвидаторы», — сообщил перед показом журналистам Козловский.

Продюсер фильма Александр Роднянский сообщил, что был свидетелем последствий катастрофы и воспринимает трагедию как личную.

Ранее кинокритик Александр Шпагин в комментарии ФАН поделился ожиданиями от картины Козловского и отметил его творческую смелость — представить свое видение событий. Специалист подчеркнул, что пока рано говорить о качестве нового фильма Козловского: это станет известно только после премьеры. Чтобы снять фильм «Чернобыль» после успеха мини-сериала HBO, нужна творческая смелость.