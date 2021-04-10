В Латвии разгорелся нешуточный скандал с закупками вакцин от COVID-19

Рига, 10 апреля. Латвийские правительство проверит закупки вакцины от COVID-19. Нашли первых виновных, чьи ошибки привели к задержке кампании по вакцинации.

Лиц, ответственных за ошибки в закупках коронавирусного препарата, стали привлекать к ответственности. Ревизия показала, что задержки возникли из-за халатности государственного секретаря Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко. Об этом сообщает портал BaltNews.

Минздрав Латвии Даниэль Павлютс в качестве меры наказания сделал выговор и понизил госсекретаря в должности. Согласно информации от источников, она станет заместителем директора Инспекции здравоохранения. Также проверяющая комиссия нашла доказательство вины директора Государственного агентства лекарств Свена Хенкузена. На него завели дисциплинарное дело, расследование завершится в конце апреля.

Напомним, скандал вокруг кампании по вакцинации разгорелся после того как в Латвии возникла нехватка препарата. Рига ожидала 860 тыс. доз препарата Pfizer, но вместо этого ответственные лица заказали лишь 97 500 вакцин. Во второй раз в Латвию могли доставить партию из 430 тыс. доз, но в результате их было всего 100 тыс.

Ранее стало известно, что граждане изъявили желание получить прививку вакциной «Спутник V».