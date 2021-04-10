Компания Alibaba получила крупнейший штраф за монополию в истории Китая

Пекин, 10 апреля. Китайский регулятор оштрафовал компанию Джека Ма Alibaba на рекордную для КНР сумму в 2,78 миллиарда долларов, говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

«Было принято решение оштрафовать Alibaba в связи с нарушением закона о монополии», — заявили в Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка.

По данным ведомства, размер штрафа составит 4% от суммы продаж Alibaba на территории Китая в 2019 году, которая составила 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долларов США по текущему курсу). Поэтому Alibaba должна выплатить государству 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов).

Ранее СМИ сообщали, что китайские власти собираются снизить масштабы финансовой и технологической империи основателя Alibaba Group Джека Ма. Власти КНР рассчитывают получить в бизнесе Джека Ма значительно крупную долю.