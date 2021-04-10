Киев, 10 апреля. Захват власти на Украине даст возможность Вашингтону извлечь из этого максимальную выгоду. Об этом сообщил экономист Василий Колташов.

Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский собирается захватить власть в своем государстве. Подобный исход выход выгоден для США, поскольку так Белый дом сможет беспрепятственно забрать себе ценные украинские активы. Об этом сообщает портал Regnum.

«Такая жесткая система власти нужна США, чтобы забрать свой выигрыш. После Майдана у них была серьезная экономическая проблема — они никак не могли забрать себе выигрыш на Украине. Они не могли забрать себе землю, индустрию, присвоить инфраструктуру», — заявил Колташов.

Для того, чтобы заполучить земли и ресурсы, необходимо избавиться от последних противников на политической арене. В данном случае это местные олигархи.

«С этим много проблем — они сопротивляются такому развитию событий. Ну, а для Зеленского это гарантии благополучия — он станет марионеткой, которая зато, как он думает, сможет жить на старости в США в большом доме и под охраной (скрыться) от мести своего народа», — резюмировал эксперт.

Ранее заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил о пятилетнем плане действий Украины в американском направлении.