Главред Esquire признался в зависти к телеведущему Малахову

Москва, 10 апреля. Главный редактор российского Esquire Сергей Минаев заявил, что завидует способности телеведущего Андрея Малахова показывать интерес к тому, что этого недостойно.

В интервью Тине Канделаки в эфире передачи «Специальный гость» на канале RTVI Минаев отметил, что не может «выдавать эмпатию там, где ее нет» как это умеет делать Малахов.

«Я завидую Малахову, потому что у него блестящий талант лицедейства. Он может изобразить интерес к вот этому пустому стакану, а я не могу», — заявил Минаев.

По его мнению, Малахов смог бы сделать двухчасовую передачу, основанную на обсуждении новых фото певицы Ларисы Долиной, на которых применялись фильтры из Instagram. Минаев признался, что он бы с такой задачей не справился.

Ранее Минаев рассказал, что YouTube-проект «Минаев Live» приносит ему ежемесячный доход от 3 до 4 млн рублей. Говоря о писательстве, главред Esquire отметил, что сейчас его больше всего вдохновляют сценарии, поскольку это дает возможность «окунуться в магию кино» и видеть, как на экране оживают придуманные персонажи.