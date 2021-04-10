Эксперт Юшков объяснил, как США могут оторвать Украину от российского газа

Киев, 10 апреля. Срыв строительства «Северного потока — 2» приведет к тому, что Америка запретит транзит российского газа через Украину. Об этом сообщил политолог Игорь Юшков.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Вашингтон не заинтересован в поставках российского газа в Евросоюз, независимо от того, через какой газопровод будет осуществляться транзит. Об этом сообщает издание Regnum.

США противостоит планам России достроить «Северный поток — 2», и если им это удастся, то следующим шагом будет остановка транзита «голубого топлива» через Незалежную.

«Я думаю, что стратегия США по захвату доли на газовом рынке Европы состоит из двух этапов: не дать построить обходные газопроводы, которые сложно перекрыть, и далее перекрыть транзит через Украину. Тогда в Европе возникнет дефицит, цены вырастут и можно будет рентабельно поставлять СПГ из США», — отметил эксперт.

Он добавил, что остановить украинский транзит будет несложно. Это будет реализовано через санкции против «Газпрома», и тогда «Нафтогаз» не сможет контактировать с российской компанией и будет вынужден разорвать контракт, выполняя волю Вашингтона.

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